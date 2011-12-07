Галимова: По закону Марата Башарова нельзя лишить звания заслуженного артиста РТ

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По закону республики нет оснований лишить Марта Башарова звания заслуженного артиста РТ, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.
Согласно закону, подобного звания можно лишиться в двух случаях: «если сведения в поданных им документах не соответствуют действительности» и «если есть решение суда именно о лишении звания», пояснила Галимова.
Напомним, ранее в интернете появилась петиция с призывом лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста РТ.