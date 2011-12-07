Галимова: По закону Марата Башарова нельзя лишить звания заслуженного артиста РТ

По закону республики нет оснований лишить Марта Башарова звания заслуженного артиста РТ, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Согласно закону, подобного звания можно лишиться в двух случаях: «если сведения в поданных им документах не соответствуют действительности» и «если есть решение суда именно о лишении звания», пояснила Галимова.

Напомним, ранее в интернете появилась петиция с призывом лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста РТ.