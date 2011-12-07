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Галимова: Всего в федеральном регистре в Татарстане зарегистрировано 3 720 случаев заболевания COVID-19

Власти республики пояснили неоднозначные показатели по заболеваемости коронавирусом.

В республике число случаев заболеваемости коронавирусом составляет 3 720. Данные представлены согласно информации из федерального регистра, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Всего в федеральном регистре в Татарстане зарегистрировано (я сейчас называю цифры, которые актуальны на 10 июня, сегодня они поменяются) 3 720 случаев заболевания. Выздоровели 2 767 человек», — пояснила она.

Галимова также объяснила неоднозначные показатели по активным случаям заболевания COVID-19. Так, в Татарстане ведется федеральный регистр заболевших лиц, в который входят все пациенты с малейшим подозрением на коронавирус. 

КВ
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