Галимова: Всего в федеральном регистре в Татарстане зарегистрировано 3 720 случаев заболевания COVID-19

В республике число случаев заболеваемости коронавирусом составляет 3 720. Данные представлены согласно информации из федерального регистра, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Всего в федеральном регистре в Татарстане зарегистрировано (я сейчас называю цифры, которые актуальны на 10 июня, сегодня они поменяются) 3 720 случаев заболевания. Выздоровели 2 767 человек», — пояснила она.

Галимова также объяснила неоднозначные показатели по активным случаям заболевания COVID-19. Так, в Татарстане ведется федеральный регистр заболевших лиц, в который входят все пациенты с малейшим подозрением на коронавирус.