Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанский Кремль опроверг информацию о вспышке коронавируса в психоневрологическом диспансере в Челнах

Прокурорская проверка не выявила бесконтрольного распространения коронавируса в медучреждении.

Прокурорская проверка не выявила вспышки коронавируса в психоневрологическом диспансере в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

По информации властей республики, из медучреждения действительно были госпитализированы несколько человек с подозрением на COVID-19. У них взяли анализы, результаты будут известны позже.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в республике находится под контролем, заверили в пресс-службе президента РТ.

КВ
Лента новостей