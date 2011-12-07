Казанский Кремль опроверг информацию о вспышке коронавируса в психоневрологическом диспансере в Челнах

Прокурорская проверка не выявила вспышки коронавируса в психоневрологическом диспансере в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

По информации властей республики, из медучреждения действительно были госпитализированы несколько человек с подозрением на COVID-19. У них взяли анализы, результаты будут известны позже.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в республике находится под контролем, заверили в пресс-службе президента РТ.