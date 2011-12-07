Лучшим на конкурсе «ТАТАРСТАР» признан зеленодолец

В среду, 10 июня, в РТ стало известно имя 1-го победителя грандиозного онлайн-шоу и конкурса артистов «ТАТАРСТАР». Лучшим народным исполнителем признан представитель Зеленодольска — Даниил Федоров. Именно он набрал самое высокое количество баллов от жюри. Также за певца отдало свои голоса большинство пользователей соцсети Vk.com.

Ожидается, что Федоров и остальные призеры проекта продемонстрируют свои таланты на гала-концерте. Мероприятие запланировано на 12 июня и состоится на площадках соцсетей — в официальных группах РТ.

Шоу «ТАТАРСТАР» является частью торжества, посвященному 100-летию со дня образования ТАССР. Приглашенной знаменитостью заключительного этапа события — заслуженный артист России — Салават Фатхетдинов.