МФЦ Татарстана возбновляют работу

С 15 июня многофункциональные центры Татарстана возвращаются к работе. Офисы «Мои документы» начнут принимать людей по «живой» очереди, а не только по предварительной записи.Об этом сообщила директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

К слову, в период самоизоляции МФЦ предлагало 110 услуг из 251. Теперь учреждения возвращаются к полному перечню услуг. Напомним, что деятельность учреждений была приостановлена начиная с 13 апреля.