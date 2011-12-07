Предположительно место в очереди МФЦ Татарстана стоит от 500 до 1,5 тысяч рублей

За весь период самоизоляции у татарстанцев накопилось множество проблем, часть которых можно решить в МФЦ. Начиная с 13 апреля и по сегодняшний день на прием к специалисту центра можно попасть только по предварительной записи. По ряду позиций очередь расписана на 3-4 недели вперед.

Сложной ситуацией решили воспользоваться находчивые дельцы. Они продают доверчивым гражданам места в очереди. Записываются на консультацию одни люди, а приходят совершенно другие. По неподтвержденным сведениям, озвученным директором ГБУ МФЦ в РТ Ленары Музафаровой, стоимость данной услуги варьируется от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Согласно заявлению Музафаровой, в каждом МФЦ республики теперь размещены плакаты с призывом остерегаться мошенников. И незамедлительно сообщать о каждом нарушении сотрудникам центра.

В случае необходимости посетитель должен обратиться лично к работникам офиса, объяснить ситуацию. И по возможности получить услугу на месте.

«Нам не удалось столкнуться ни с одним мошенником лицом лицу. Но мы предпринимаем особые меры предосторожности, чтобы правонарушений не происходило», — рассказала Музафарова.

Чиновница призывает татарстанцев более ответственно относиться к отмене записи. Отказавшись от места в очереди через портал Госуслуг или колл-центр МФЦ, можно освободить время для приема другому посетителю.