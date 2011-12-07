Сафаров о Демидове: Его богатый опыт и профессионализм являются гарантом дальнейшей плодотворной работы Счетной палаты

Депутаты Госсовета РТ единогласно поддержали продление полномочий Алексея Демидова на должность председателя Счетной палаты РТ, сообщил руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

«Алексей Иванович хорошо всем известен как энергичный, инициативный и ответственный руководитель. Более 15 лет он обеспечивает внешний государственный финансовый контроль на самом высоком уровне. Под его началом Счетная палата республики эффективно участвует в осуществлении парламентского контроля», — сказал Сафаров.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что богатый опыт и профессионализм положительно скажутся на дальнейшей работе ведомства.

Напомним, Рустам Миннниханов предложил продлить полномочия Алексея Демидова и выдвинул его кандидатуру на должность председателя Счетной палаты РТ сроком на 5 лет.