Союз ветеранов РТ просит присвоить Казани звание «Города трудовой доблести»

Совет ветеранов РТ просит присвоить Казани звание «Города трудовой доблести». Письмо с соответствующей информацией общественная организация направила мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину, рассказал председатель Совета ветеранов РТ Ахат Юлашев.

«Мы направили от имени нашей организации ходатайство, где-то недели две назад, главе города. Мы просим присвоить звание, учитывая, что ветераны Казани внесли большой вклад в Победу, причем во всех отраслях оборонной промышленности. Даже дети принимали участие в этой работе», — рассказал Юлашев.

Он также уточнил, что многие казанцы после возвращения с фронта из-за ранений или других причин продолжали работать на промышленность, в том числе выпускали снаряды. Также горожане трудились в области сельского хозяйства, обеспечивая фронт и тыл хлебом и мясом. Те, кто не мог работать на производстве или в поле трудились дома, изготавливая носки, платки и другие вещи для фронтовиков.