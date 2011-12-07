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Союз ветеранов РТ просит присвоить Казани звание «Города трудовой доблести»

Организация направила письмо мэру Казани.

Совет ветеранов РТ просит присвоить Казани звание «Города трудовой доблести». Письмо с соответствующей информацией общественная организация направила мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину, рассказал председатель Совета ветеранов РТ Ахат Юлашев.

«Мы направили от имени нашей организации ходатайство, где-то недели две назад, главе города. Мы просим присвоить звание, учитывая, что ветераны Казани внесли большой вклад в Победу, причем во всех отраслях оборонной промышленности. Даже дети принимали участие в этой работе», —  рассказал Юлашев.

Он также уточнил, что многие казанцы после возвращения с фронта из-за ранений или других причин продолжали работать на промышленность, в том числе  выпускали снаряды. Также горожане трудились в области сельского хозяйства, обеспечивая фронт и тыл хлебом и мясом. Те, кто не мог работать на производстве или в поле трудились дома, изготавливая носки, платки и другие вещи для фронтовиков. 

КВ
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