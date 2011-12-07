Татарстанец, скрывая измену от жены, избил ребенка канатом. Житель Зеленодольска избивал своего 12-летнего сына. Вначале отец был недоволен учебой мальчика. Но когда ребенок, защищаясь, пригрозил, что расскажет маме об изменах отца, мужчина совсем озверел.

Он стал избивать ребенка обрезком каната, после чего запер его в гараже. Когда мальчик освободился из заточения, то все рассказал маме. Женщина немедленно обратилась в полицию и написала заявление на мужа. Тот предъявленное обвинение признал частично и на данный момент заключен под стражу. Дело передано в суд, сообщается на сайте следкома РФ по РТ.