Татарстанский депутат подозревается в посредничестве в коммерческом подкупе

За нарушение ему было предъявлено административное взыскание – штраф в 234 тысячи рублей. Не желая платить немалые деньги, посельчанин решил урегулировать вопрос через местного депутата. Тот выступил в роли посредника, обратившись к бывшему заместителю управляющего предприятия-поставщика. Тот обещался урегулировать вопрос и уничтожить документы за 60 тысяч рублей. Депутат накинул еще 10 тысяч за свои услуги в посредничестве.

Момент передачи вознаграждения контролировался сотрудниками оперативных служб, которым стало известно о сделке. Сейчас ведется следствие как по посредничеству, так и получению взятки, сообщается на сайте следкома РФ по РТ.