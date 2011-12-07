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Татарстанский депутат подозревается в посредничестве в коммерческом подкупе

Осенью 2019 года житель поселка Озерный самостоятельно подключился к центральному водоснабжению населенного пункта, при этом не оформил договора с поставщиком, самостоятельно провел трубопровод.

За нарушение ему было предъявлено административное взыскание – штраф в 234 тысячи рублей. Не желая платить немалые деньги, посельчанин решил урегулировать вопрос через местного депутата. Тот выступил в роли посредника, обратившись к бывшему заместителю управляющего предприятия-поставщика. Тот обещался урегулировать вопрос и уничтожить документы за 60 тысяч рублей. Депутат накинул еще 10 тысяч за свои услуги в посредничестве.

Момент передачи вознаграждения контролировался сотрудниками оперативных служб, которым стало известно о сделке. Сейчас ведется следствие как по посредничеству, так и получению взятки, сообщается на сайте следкома РФ по РТ.    

 

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