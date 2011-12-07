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Татарстанского санитарного врача обвиняют в мошенничестве

Медработник находится под стражей.

Советский райсуд столицы РТ заключил под стражу заведующего отделением набережночелнинского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана» Ильдара Султанова. Об этом рассказала  пресс-служба профильной организации. Медицинскому работнику инкриминируется мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями.

Стало известно, что 10 июня от следствия поступило ходатайство в суд о заключении санврача под стражу. Предполагается, что меры, связанные с ограничением свободы, предотвратят побег врача и укрывательство улик. Медработник должен провести в следственном изоляторе два месяца: до 8 августа.

КВ
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