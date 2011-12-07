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В Альметьевске зарегистрировали новый случай смерти от коронавируса

От коронавируса скончался 44-летний мужчина.

В Альметьевске зарегистрировали новый случай смерти от коронавируса — скончался 44-летний мужчина, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По информации штаба, мужчина 1976 года был госпитализирован 2 июня в инфекционный госпиталь, развернутый на базе Альметьевского филиала РКОД, с тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне сопутствующих заболеваний — сахарный диабет средней степени тяжести.

«На фоне проводимого лечения 3 июня произошла остановка сердечной деятельности пациента. Проводимые реанимационные меры в течение 30 минут оказались безуспешны», — уточнили в штабе.

Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. Вирус идентифицирован посмертно.

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