В Альметьевске зарегистрировали новый случай смерти от коронавируса — скончался 44-летний мужчина, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По информации штаба, мужчина 1976 года был госпитализирован 2 июня в инфекционный госпиталь, развернутый на базе Альметьевского филиала РКОД, с тяжелым течением двусторонней пневмонии на фоне сопутствующих заболеваний — сахарный диабет средней степени тяжести.

«На фоне проводимого лечения 3 июня произошла остановка сердечной деятельности пациента. Проводимые реанимационные меры в течение 30 минут оказались безуспешны», — уточнили в штабе.

Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. Вирус идентифицирован посмертно.