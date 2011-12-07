В Казань прибыл вывозной рейс из Дубая

В Казань ночью прибыл вывозной рейс из Дубая, сообщают РИА «Новости».

Самолет из Дубая в Екатеринбург совершил посадку в Казани. Из 160 россиян в аэропорту столица РТ вышли 99 человек. 84 туристов разместили в казанском отеле, остальных — жителей других регионов — отвезли на родину.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Россия приостановила авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.