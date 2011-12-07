В Казани объявили итоги третьего дня Всероссийской донорской акции #ОставайсяДонором

Каждый донор смог после донации раскрасить деревянную капельку крови, выданную активистами, и внести ее в большую Каплю, которая сформировалась, благодаря всем участникам акции.

Свою частичку крови внесли и гости акции: министр земельных и имущественных отношений РТ Аглиуллин Ф.А., председатель Государственного комитета РТ по туризму Иванов С.Е., заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Гисмятов Р.Р., начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Нигматуллина Г.Р. и сотрудники АО «Управляющая компания «Унистрой».

В результате акции донорами в г.Казани стали 112 человек, собрано более 50 литров крови. А всего в учреждениях Службы крови РТ за 10 июня принято 323 донора, пополнивших банк крови на 145 литров.