В Казани реставрируют дом Фатиха Амирхана

В Казани реставрируют Дом Колодкиной, в котором 100 лет назад жил Фатих Амирхан, сообщили в исполкоме города.

«Очень символично, что завершить реставрацию этого дома планируется в год столетия ТАССР. Ведь Фатих Амирхан — не только известнейший писатель и публицист — он был одним из первых татарских деятелей, который поддержал образование ТАССР», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Дом Колодкиной на ул. Жуковского, 12 построен в конце 19 века. Фатих Амирхан жил в нем с 1916 по 1926 годы. В 2018 году здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

После окончания реставрации на первый и второй этажи здания отдадут под кафе и рестораны.

Ремонтные работы планируют завершить к осени 2020 года. Строителям осталось закончить отделочные работы и оформить интерьер.