В Татарстане всех участников голосования по поправкам в Конституцию РФ обеспечат средствами индивидуальной защиты

В Татарстане все участники голосования по поправкам в Конституцию РФ будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«На одного члена УИК в день полагается четыре маски, четыре пары латексных перчаток и антисептики. В целом на весь период работы на каждый участок поставят 14 литров дезинфицирующих средств для рук», — рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В пресс-службе также отметили, что масками и перчатками будут обеспечены также голосующие. Члены избиркома, выезжающие для проведения бесконтактной формы голосования будут обеспечены медицинскими халатами, а транспортные средства будут регулярно дезинфицироваться.

Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля.

Ранее Роспотребнадзор РФ подготовил для избирательных комиссий рекомендации по профилактике рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с установленными требованиями, определен объем средств индивидуальной защиты, необходимый для организации безопасной процедуры голосования.

— Работа в данном направлении ведется поэтапно. На сегодня мы сформировали обязательный набор средств для членов комиссий и голосующих граждан. Так, на одного члена УИК в день полагается четыре маски, четыре пары латексных перчаток и антисептики, — комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев. — В целом на весь период работы на каждый участок поставят 14 литров дезинфицирующих средств для рук. Сегодня все работающие территориальные избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Готовим к началу работы участковые избиркомы — они начнут принимать татарстанцев с 16 июня. Мы, организаторы, делаем всё, чтобы процесс подготовки ко дню голосования и само голосование были безопасными при полном соблюдении легитимности процедуры. Главный приоритет — жизнь и здоровье всех участников избирательного процесса: голосующих и членов комиссий. Подчеркну от себя: тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем, например, сходить в магазин.