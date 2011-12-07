В Татарстане зарегистрирован новый случай смерти от коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 54 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 16 человек госпитализировано, 38 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

18 заболевших — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, 14 заболевшим — от 50 до 60 лет, 11 заболевшим — от 60 до 70 лет, семерым — от 18 до 30 лет, четверым — от 70 до 80 лет.

19 человек заболели в Казани, 10 — в Набережных Челнах, четверо — в Зеленодольском районе, трое — в Нижнекамском районе, по двое заболевших — в Альметьевском и Атнинском районах, по одному заболевшему — в Актанышском, Алькеевском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Новошешминском, Сабинском, Тукаевском, Черемшанском, Ютазинском районах.

За сутки вылечились 18 человек, скончался — один.

За весь период в Татарстане зарегистрировано 3 774 случаев заражения COVID-19, 2785 человек выздоровели, 11 — скончались.