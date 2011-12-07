«Вперед в прошлое»: достижения Татарстана за 100 лет

История России и Татарстана переплелась так тесно, что весьма поучительно ознакомиться с символами, атрибутами единения наших государственных образований.

Журналисты «Казанских ведомостей» побывали в Музее истории государственности Татарстана, где открыта выставка «Вперед в прошлое». Нашим гидом стала начальник музея Айназ Мустафина.

Доильный аппарат и пшеница «100 лет ТАССР»

Экспозицию открывает текст Декрета ВЦИК и СНК РСФСР «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике». Этот исторический документ, законодательно закрепивший образование ТАССР, подписан 27 мая 1920 года Владимиром Лениным, Михаилом Калининым, Авелем Енукидзе.

Вызывает интерес фотокопия эскиза Герба ТАССР, который сделал Баки Урманче в 1920 году. На эскизе изображены стрела и лук, серп и молот, восходящее солнце как символ новой жизни, крестьянин и рабочий. Ярко, образно, но данный вариант так и остался эскизом. Герб республики был утвержден только 4 октября 1937 года.

В одном зале собраны документы, предметы, рассказывающие о главных достижениях республики во всех сферах. Татарский НИИ сельского хозяйства предоставил для выставки образцы разных сортов зерновых культур, которые выращиваются в Татарстане. Есть здесь и специально выведенный сорт пшеницы «100 лет ТАССР». Его вывели ученые Татарского НИИ сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. Этот сорт отличается повышенным содержанием белка и клейковины. Он устойчив к болезням и превосходит по урожайности популярный сорт «Йолдыз». Кстати, в 2017 году в Татарстане собрали рекордные 5 млн тонн зерна.

Сразу привлек внимание доильный аппарат, которому не менее 60 лет. Он принадлежал доярке из Тюлячинского района Гульбике Каримовой, а сейчас хранится в Музее истории достижений сельского хозяйства Республики Татарстан. В 1971 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда за выполнение планов VIII пятилетки. Гульбика Галеевна надоила свыше 3414 центнеров молока. Чтобы представить масштабы надоев - для перевозки такого количества молока потребовалось бы 11 железнодорожных цистерн.

Бомбардировщики и катапультное кресло самолета Ту-16

В годы войны Татария стала надежным тылом, где ковалась победа Красной Армии. В кратчайшие сроки работа всего народного хозяйства республики была перестроена: предприятия, выпускавшие гражданские изделия, переключились на выпуск продукции, необходимой для армии и фронта. В Казани работал кетгутный завод - единственный, где в то время выпускались шовные нити для хирургических операций.

Кроме того, Татарстан в военные годы принял более 70 промышленных заводов и фабрик, которые были эвакуированы из центральных регионов страны. Вместе с предприятиями в республику эвакуировалось почти 270 тысяч человек.

В Казань были переведены предприятия авиационной промышленности. Здесь работали Андрей Туполев, Сергей Королев, Сергей Чаплыгин, Владимир Петляков, Валентин Глушко. Каждый шестой боевой самолет, выпущенный в годы войны, был собран в Казани.

- Один из самых необычных экспонатов нашей выставки - катапультное кресло со штурвалом от советского многоцелевого самолета Ту-16. Его предоставил Музей Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова. Именно на казанском авиазаводе №22 в свое время и велось серийное производство Ту-16, который называли самолетом эпохи, - рассказала Айназ Мустафина. - Также из фондов музея авиационного завода другой интересный экспонат - телефон прямой правительственной связи, так называемая «вертушка». У трубки этого телефона есть специальный фиксатор, чтобы никто случайно ее не снял. А вот кожаный портфель для секретных материалов, чертежей, важной документации.

Нефть, двухмиллионный «КАМАЗ» и часы «Командирские»

Естественно, на выставке есть экспонаты, посвященные развитию нефтедобычи в республике. Это и макет буровой нефтяной установки, и образцы нефти, добываемой на территории Татарстана.

Каждый посетитель заинтересуется экипировкой легендарного экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» - многократного победителя ралли «Дакар», и макетом двухмиллионного автомобиля КAMAZ-6522.

Музей Казанского оптико-механического завода предоставил для экспозиции фотографические объективы «Юпитер», кинокамеры «Кама» и «Экран» разных модификаций, кинопроектор, лупы, камуфляжный бинокль, светомузыкальную установку 1989 года.

Никого не оставит равнодушным коллекция часов «Командирские» Чистопольского часового завода «Восток». Эти часы в XX веке выпускались лимитированной серией. Их было невозможно приобрести в магазинах, потому что они вручались исключительно военнослужащим, которые отличились при проведении военных операций. На базе сверхпрочных, водонепроницаемых часов «Командирские» были созданы часы «Амфибия», которые при глубоководном погружении выдерживают давление до 20 атмосфер.

Музей Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля предоставил афишу фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева 1992 года с подлинным автографом великого танцовщика.

Всего на выставке 70 экспонатов, рассказывающих о достижениях многих промышленных предприятий и учреждений культуры Татарстана.

От монеты времен Святого Вацлава до Конституции Республики Татарстан

На втором этаже Музея истории государственности Татарстана работает постоянная экспозиция, где можно подробнее узнать о каждом периоде истории татарского народа - от создания первого государственного образования до наших дней.

Один из главных экспонатов музея - монета, датируемая 929 годом, временем правления чешского князя Святого Вацлава. Эта чешская монета была найдена во время раскопок на территории Казанского Кремля. Она стала одним из документальных доказательств того, что уже в X веке здесь был город и сюда приезжали иностранцы, вели торговлю. Конечно, 1000-летие Казани было определено не только по одной монете. Возраст города определялся исходя из комплексных археологических исследований: это и остатки каменной кладки, деревянной городской ограды, предметы ремесел и утвари, другие артефакты.

Почетное место в экспозиции занимает символ государственности - Шапка казанских ханов. По преданию, она была изготовлена для Ивана Грозного сразу после присоединения Казанского ханства к Московскому государству и принятия Иваном Васильевичем титула Царя Казанского. Оригинал Шапки казанских ханов хранится в Оружейной палате Московского Кремля, а в Казанском Кремле представлена ее точная копия.

В зале современной истории республики можно увидеть фотографии тех, кто стоял у истоков ТАССР. Сахиб-Гарей Саид-Галиев стал первым руководителем республики. В июне 1920 года он был рекомендован на пост председателя Революционного комитета, а в сентябре 1920 года избран председателем Совнаркома Татарской Республики. В то время ему было всего 26 лет. И все руководство - молодые парни. Также в музее представлена эволюция государственной символики республики, а также высшие государственные награды, которыми была награждена Татарская АССР. Первой наградой молодой республики в 1934 году стал орден Ленина - за крупные успехи в подъеме сельского хозяйства.

Отдельная страница новейшей истории - разделение полномочий с федеральным центром, бурное, поистине всенародное обсуждение и принятие Декларации о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. В 1992 году в Татарстане была принята Конституция, ее обсуждение длилось два года. В отдельной витрине - экземпляр Конституции Республики Татарстан. Именно на этом печатном экземпляре Конституции принес присягу Рустам Минниханов при вступлении в должность Президента Республики Татарстан.