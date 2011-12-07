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Выборы президента РТ состоятся 13 сентября

День голосования назначен на второе воскресенье сентября.

Выборы президента РТ состоятся 13 сентября. Соответствующее решение принято во время 10-го заседания Госсовета РТ.

«Сегодня дан старт избирательной кампании по выборам Президента Республики Татарстан. Государственный Совет РТ принял постановление о назначении выборов на 13 сентября 2020 года — в единый день голосования. После официального опубликования постановления в средствах массовой информации начнется этап выдвижения кандидатов на должность Президента Республики Татарстан», — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Согласно законодательству, днем голосования на выборах в органы государственной власти РТ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий этих органов.

Напомним, в сентябре заканчивается срок полномочий действующего президента РТ.

КВ
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