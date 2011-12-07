Мостюков: Первый шаг к изданию книги «Гордость Татарстана» сделал Президент РТ

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Вторая книга из серии «Гордость Татарстана» вышла о татарстанском конструкторе и Герое России Ильдусе Мостюкове к 100-летию ТАССР.
Ильдус Мостюков является разработчиком системы радиолокационного опознавания «свой-чужой», и по его словам, именно Рустам Минниханов принял решение создать вторую часть книги об общевойсковой системе государственного радиолокационного опознавания.
Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что Ильдус Шайхульисламович – это тот человек, «который всегда и по сегодняшний день беспокоится о защите своей родины».
Содержание самой книги наполнено биографией героя, историей создания системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» и научной работе.
Ранее о деятельности Ильдуса Мостюкова не говорилось, так как его жизнь была скрыта под грифом секретности из-за разработок.