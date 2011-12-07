Роспотребнадзор: План по вакцинации от COVID-19 в Татарстане выполнен на 23%

План по вакцинации от COVID-19 в Татарстане выполнен на 23%. Республика стремится к 60% вакцинированных граждан, сообщила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

По информации замминистра республиканского здравоохранения Владимира Жаворонкова, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 422 410 человек. При этом, для достижения коллективного иммунитета необходима вакцинация 1,7 млн человек.

В текущее время в Татарстане функционируют 153 пункта вакцинации, привиться можно в 3 торговых центрах и на 9 станциях метро.