Роспотребнадзор по РТ рекомендовал приходить на Сабантуй в масках и привитым от COVID-19

Непривитых от COVID-19 татарстанцев призвали не приходить на праздничные площадки Сабантуя. Такие рекомендации дала Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

«Год назад мы носили с вами маски даже на улице, а потом мы их отменили. Сейчас на улицах маски не носят, но в случае проведения массовых мероприятий, когда между людьми соблюсти социальную дистанцию не получается, маски обязательны. Мы не рекомендуем приходить на Сабантуй не вакцинированным людям, лицам не имеющим антитела и лицам, которые относятся к группе риска, то есть 65+. Для таких людей это не место для гуляний, это место где есть высокая вероятность заразиться коронавирусом», — сказала Патяшина.

Она добавила, что на площадках для гуляний фудкорты будут расположены на большом расстоянии друг от друга.

Напомним, что Сабантуй в Казани пройдет 26 июня.