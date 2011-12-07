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Татарстанцы заплатили почти 3 млн рублей штрафов за отсутствие тестов на COVID-19

Из-за игнорирования обязательной сдачи анализов по прибытию из-за рубежа до суда дошло 395 дел.

Туристов из Татарстана оштрафовали почти на 3 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

По информации ведомства, всего с начала августа прошлого года вернулись из-за рубежа 130 572 человека. Часть из них проигнорировали обязательную сдачу анализов по прибытию и не стали заполнять анкеты на портале Госуслуг, из-за чего их привлекли к административной ответственности. До суда дошло 395 дел, в результате которых нарушителей оштрафовали на общую сумму более 2,9 миллиона рублей.

Роспотребнадзор напоминает, что сдача анализов для вернувшихся из зарубежных поездок строго обязательна. 

КВ
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