Врачи РТ подтвердили еще 30 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 11 июня текущего года зарегистрировано 21 814 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 30 новых случаев. Всего выздоровело 19 042 пациента, в том числе 101 за последние сутки. 18 человек госпитализированы, 12 получают лечение на дому.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122