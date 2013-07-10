Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Фоторепортаж: бокс. 10.07.2013

Вчера вечером проходили финальные бои по боксу в Центре бокса, что на улице Файзи 2а.

В весе свыше 91кг очень бурно поддерживали нашего студента Юридического института Омарова. И тот не подкачал, став чемпионом Универсиады. В интервью он сказал, что боролся за в свой ВУЗ – а весь университет болел за него.

КВ
Лента новостей