12 тысяч школьников заселились в детские оздоровительные лагеря Татарстана

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал, что сейчас в республике заработали 79 детских оздоровительных лагерей. В них заселились около 12 тыс. школьников.

Фаттахов объяснил, что всего в Татарстане существует 119 летних оздоровительных баз. 79 из них уже начали принимать первую смену детей. А остальные прежде, чем они смогут заработать, должны пройти определенную сертификацию и получить одобрение Роспотребнадзора, соответствуя новым требованиям, которые сложились из-за мировой пандемии коронавируса.

Министр заключил, что если эпидемиологическая ситуация позволит, то в лагеря смогут заехать около 100 тыс. детей.