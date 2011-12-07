35 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане

В Татарстане по состоянию на 11 июля текущего года зарегистрировано 4 964 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 35 новых случаев. На данный момент 10 татарстанцев доставили в больницу, остальные 25 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 3 835 человек, 68 из них выписали накануне.

По большей части заболеванию поддались жители в возрасте от 30 до 50 лет – 15 случаев, далее от 60 до 70 – 9 случаев, по четыре в группе от 50 до 60, по шесть в группе от 18 до 30 и один пациент в возрастной группе от 70 до 80.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 19 случаев заражения COVID-19, в Зеленодольском районе – 4, в Набережных Челнах – 3, в Актанышском районе – 2, и по одному из Апастовского, Атнинского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Кукморского, Нурлатского и Тукаевского районов.