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Автотрассу из Москвы до Казани построят к 2024 году

Участок скоростной дороги Москва – Казань протяженностью в 700 км станет первой частью масштабной магистрали из Европы в Китай.

Глава правительства России Михаил Мишустин поставил задачу уж к 2024 году ввести в строй новую скоростную автомагистраль Москва — Нижний Новгород -Казань. Такие сроки ввода в эксплуатацию чрезвычайно важной для России транспортной артерии прозвучали сегодня на совещании в Правительстве РФ, посвященному строительству автодороги «Европа — Западный Китай», сообщает портал Правительства Российской Федерации. Участок скоростной дороги Москва — Казань протяженностью в 700 км станет первой частью масштабной магистрали из Европы в Китай.

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