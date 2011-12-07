Открытие сезона в Качаловском театре назначено на 11 сентября

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В сентябре на казанцев обрушится град из череды культурных событий. Замерзшая было даже летом культурная жизнь столицы в начале осени будет чрезвычайно богата на концерты и спектакли.
В числе первых в Татарстане откроет свой юбилейный, 230-й сезон и Качаловский драматический театр. Он представит зрителям комедию Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», сообщает пресс-служба театра.
Рассадка зрителей будет производиться в соответствии с нынешними санитарными нормами.