Рустам Минниханов поздравил чувашей с праздником Уяв

Рустам Минниханов поздравил чувашей по случаю проведения праздника чувашской культуры Уяв. Об этом пишет пресс-служба президента РТ.

По словам руководителя республики, «в этом празднике воплотилась сама душа чувашского народа с его стремлением к красоте и единству с окружающей природой, трудолюбием и гостеприимством, отвагой и упорством, бережным отношением к народному культурному наследию и радушным хлебосольством».

После Минниханов процитировал известного чувашского поэта, где смысл заключался в том, что с уважением друг к другу относятся и русские, и чуваши, и татары. А потому чувашский праздник Уяв является достоянием и татарской республики.

Глава РТ также подчеркнул, что Чувашия для представителей культурной, научной и образовательной общественности Татарстана является примером в решении многих вопросов сохранения национальной идентичности.