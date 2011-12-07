В августе будут введены льготы и прибавки к пенсии

Работающие пенсионеры и получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию выплат с 1 августа.

Сообщается, что сумму для поддержки наиболее уязвимых групп населения выделили из-за мировой пандемии COVID-19. Так, исходя из накопленных за 2019 год пенсионных баллов, с 1 августа работающие пенсионеры получат перерасчет выплат, где максимальная прибавка к пенсии может составить 279 рублей. Также пенсионеры старше 75 лет могут рассчитывать на новые пенсионные льготы.

Кроме того, на единовременную выплату в размере 10 000 рублей могут претендовать родители детей до 16 лет. 28 500 рублей могут получить беременные жены военнослужащих, и 12 130 рублей – самозанятые и индивидуальные предприниматели.