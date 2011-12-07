В РТ зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса

В Татарстане зафиксировали еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По информации штаба, 6 июня во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 16 в больницу доставили 78-летнего жителя Казани с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. Через 5 дней пенсионера перевели в реанимацию, а еще через 5 дней мужчина скончался. Казанец страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

У жительницы Чистополя, как и у казанца, имелись хронические сердечно-сосудистые заболевания. Женщину в возрасте 68 лет госпитализировали в Чистопольскую ЦРБ с подозрением на COVID-19, там у нее выявили пневмонию тяжелой степени. К сожалению, уже через шесть дней она умерла.

Причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.