В Татарстана до 2024 года появятся шесть новых парков

На конференции местного отделения партии «Единая Россия» мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о планах высадки 100 тысяч деревьев и появлении шести новых парков в столице Татарстана до 2024 года.

В Казани будут продолжаться работы по строительству очистных сооружений, рекультивации иловых полей и благоустройству города. Также очистят реки и водоемы и займутся внедрением новых стандартов обращения с мусором.

Кроме того, Метшин отметил, что если в 2011 году акцент расставлялся не в пользу высадки деревьев, а тогда их посадили примерно в размере 7 тысяч, то в период следующей пятилетки планируется высадить около 100 тысяч.

Помимо этого, у властей РТ в планах построить в столице до 2024-го шесть новых парков.