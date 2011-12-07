В Татарстана до 2024 года появятся шесть новых парков

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На конференции местного отделения партии «Единая Россия» мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о планах высадки 100 тысяч деревьев и появлении шести новых парков в столице Татарстана до 2024 года.
В Казани будут продолжаться работы по строительству очистных сооружений, рекультивации иловых полей и благоустройству города. Также очистят реки и водоемы и займутся внедрением новых стандартов обращения с мусором.
Кроме того, Метшин отметил, что если в 2011 году акцент расставлялся не в пользу высадки деревьев, а тогда их посадили примерно в размере 7 тысяч, то в период следующей пятилетки планируется высадить около 100 тысяч.
Помимо этого, у властей РТ в планах построить в столице до 2024-го шесть новых парков.