Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане утвердили порядок проведения Курбан-байрама

Мусульманский праздник состоится 31 июля.

В Татарстане утвердили время для жертвоприношения во время Курбан-байрама. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в мечетях республики праздничные вагазы начнутся 31 июля в 3:45, а гает-намаз в 4:15 по московскому времени. Сообщается, что организовать его рекомендуется в целях предотвращения распространения коронавируса на открытом воздухе.

Приступить к жертвоприношению мусульмане смогут в 4:30 ч. Размер нисаба для совершения курбана определен в размере 16 тыс. рублей.

КВ
Лента новостей