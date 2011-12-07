В Татарстане утвердили порядок проведения Курбан-байрама

В Татарстане утвердили время для жертвоприношения во время Курбан-байрама. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в мечетях республики праздничные вагазы начнутся 31 июля в 3:45, а гает-намаз в 4:15 по московскому времени. Сообщается, что организовать его рекомендуется в целях предотвращения распространения коронавируса на открытом воздухе.

Приступить к жертвоприношению мусульмане смогут в 4:30 ч. Размер нисаба для совершения курбана определен в размере 16 тыс. рублей.