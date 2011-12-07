В выходные татарстанцев ожидает понижение температуры и кратковременные дожди

Синоптики Татарстана предупредили жителей республики о понижении температуры воздуха в эти выходные.

По данным Гидрометцентра, РТ продолжает находиться под антициклоном. Ночью, в выходные дни, температура воздуха понизится от 14 до 19 градусов, а днем – от 24 до 29 градусов. Локально вероятны кратковременные дожди и град.

А на следующей неделе снова ожидается жара. В понедельник, 13 июля, температура воздуха вновь может подняться до 34 градусов, в последующие дни и вовсе до 36.