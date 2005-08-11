Для многих чудотворная икона - единственная надежда на исцеление

Сюда стремятся не только казанцы и жители многих регионов России, но и паломники из Франции, Америки, Японии, Канады, Италии. К иконе приходят и набожные бабули, и солидные мужчины, которые подъезжают к храму на крутых иномарках, и молодые мамы с детьми, и подростки, и молодожены... Приходят большими группами и в одиночку. Перед образом Богородицы постоянно горят свечи. Каждая свеча - это человеческая мольба о помощи и заступничестве. И надежда на то, что Божия Матерь услышит эту молитву. - У меня здесь недалеко, в онкологической больнице, лежит сестра. Сейчас иду от нее, решила поставить свечку за ее здравие, - рассказала одна из посетительниц храма Тамара Сергеевна. - Я знаю, что сюда часто приходят родственники больных раком. Для многих эта икона - единственная надежда на исцеление. Специально поклониться чудотворному лику приехали студентки из Самары Елена и Оксана: - Мы попросили у Божией Матери, чтобы она послала нам хороших женихов, крепкого здоровья и долгих лет жизни нам и нашим близким. А еще мы верим, что именно с возвращения иконы Казанской Божией Матери в Россию начнется возрождение нашей страны. - Это одна из самых намоленных и почитаемых икон. Не зря же многие поколения наших предков верили в ее чудодейственную силу. И я верю, - убежденно произнес молодой парень Николай. - Сейчас в моей жизни не самый лучший период: проблемы и в бизнесе, и в семье, и со здоровьем. И все это навалилось как-то сразу... Но я знаю, что Божия Матерь поможет мне достойно преодолеть все эти испытания. Наверное, дольше всех рядом с чудотворной иконой находится смотрительница зала, которую все ласково зовут тетя Таня. И она видит, как образ Богоматери благотворно влияет на людей.- Чудесных исцелений перед иконой еще не было, но многие приходят к ней по нескольку раз и искренне благодарят. Значит, она действительно помогает. Я и на себе это ощущаю. Раньше очень уставала, а сейчас целыми днями на ногах и не чувствую никакой усталости. Даже батюшка говорит, что я помолодела, стала бодрая, энергичная, а ведь мне уже 70 лет, - призналась тетя Таня. Ранее предполагалось, что после церемонии передачи иконы она временно, до окончания всех строительных работ в церкви, будет помещена в Зилантов монастырь. Но образ Казанской Божией Матери больше не покинет места своего обретения. Ради этого в храме предприняты все меры безопасности, так что бесценная икона находится под надежной защитой. Крестовоздвиженский храм принимает паломников, несмотря на то что в старинном здании церкви полным ходом продолжаются реставрационные работы. Многое уже сделано. Установлен красивейший иконостас, который изготовили специалисты художественно-производственной мастерской Русской православной церкви в подмосковном Софрино. Расписывали храм художники из Санкт-Петербурга. Сейчас здесь завершается внутренняя отделка и реставрируется фасад. 27 августа храм должен принять Президента России Владимира Путина и других высоких гостей, которые прибудут в Казань на Саммит глав стран СНГ. Ольга ИВАНЫЧЕВА