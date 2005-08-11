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Для многих чудотворная икона - единственная надежда на исцеление

21 июля свершилось поистине историческое событие - Патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал чудотворный список Казанской иконы Божией Матери Крестовоздвиженскому храму Казанского Богородицкого женского монастыря. После долгого путешествия по свету во многом благодаря усилиям мэра Казани Камиля Исхакова икона вернулась на место своего обретения. В тот день поклониться образу Казанской Божией Матери пришли более 25 тысяч человек. И поток людей к нему не прекращается.
Сюда стремятся не только казанцы и жители многих регионов России, но и паломники из Франции, Америки, Японии, Канады, Италии. К иконе приходят и набожные бабули, и солидные мужчины, которые подъезжают к храму на крутых иномарках, и молодые мамы с детьми, и подростки, и молодожены... Приходят большими группами и в одиночку. Перед образом Богородицы постоянно горят свечи. Каждая свеча - это человеческая мольба о помощи и заступничестве. И надежда на то, что Божия Матерь услышит эту молитву. - У меня здесь недалеко, в онкологической больнице, лежит сестра. Сейчас иду от нее, решила поставить свечку за ее здравие, - рассказала одна из посетительниц храма Тамара Сергеевна. - Я знаю, что сюда часто приходят родственники больных раком. Для многих эта икона - единственная надежда на исцеление. Специально поклониться чудотворному лику приехали студентки из Самары Елена и Оксана: - Мы попросили у Божией Матери, чтобы она послала нам хороших женихов, крепкого здоровья и долгих лет жизни нам и нашим близким. А еще мы верим, что именно с возвращения иконы Казанской Божией Матери в Россию начнется возрождение нашей страны. - Это одна из самых намоленных и почитаемых икон. Не зря же многие поколения наших предков верили в ее чудодейственную силу. И я верю, - убежденно произнес молодой парень Николай. - Сейчас в моей жизни не самый лучший период: проблемы и в бизнесе, и в семье, и со здоровьем. И все это навалилось как-то сразу... Но я знаю, что Божия Матерь поможет мне достойно преодолеть все эти испытания. Наверное, дольше всех рядом с чудотворной иконой находится смотрительница зала, которую все ласково зовут тетя Таня. И она видит, как образ Богоматери благотворно влияет на людей.- Чудесных исцелений перед иконой еще не было, но многие приходят к ней по нескольку раз и искренне благодарят. Значит, она действительно помогает. Я и на себе это ощущаю. Раньше очень уставала, а сейчас целыми днями на ногах и не чувствую никакой усталости. Даже батюшка говорит, что я помолодела, стала бодрая, энергичная, а ведь мне уже 70 лет, - призналась тетя Таня. Ранее предполагалось, что после церемонии передачи иконы она временно, до окончания всех строительных работ в церкви, будет помещена в Зилантов монастырь. Но образ Казанской Божией Матери больше не покинет места своего обретения. Ради этого в храме предприняты все меры безопасности, так что бесценная икона находится под надежной защитой. Крестовоздвиженский храм принимает паломников, несмотря на то что в старинном здании церкви полным ходом продолжаются реставрационные работы. Многое уже сделано. Установлен красивейший иконостас, который изготовили специалисты художественно-производственной мастерской Русской православной церкви в подмосковном Софрино. Расписывали храм художники из Санкт-Петербурга. Сейчас здесь завершается внутренняя отделка и реставрируется фасад. 27 августа храм должен принять Президента России Владимира Путина и других высоких гостей, которые прибудут в Казань на Саммит глав стран СНГ. Ольга ИВАНЫЧЕВА
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