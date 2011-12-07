Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Более 100 нуждающихся семей могут получить для своих учащихся детей школьную и спортивную формы

Акция состоится 14 и 15 августа по адресу улица Калинина, 3.

Более ста нуждающихся семей могут получить для своих учащихся детей школьную и спортивную формы в рамках «Школьной акции», проходящей на благотворительном складе «Хорошие руки» в Казани.

Сообщается, что претендовать на одежду могут и сами мамы школьников. Мероприятие проводится совместно с фондами «Второе дыхание» и «День добрых дел», а также магазином одежды популярного бренда.

Акция состоится 14 и 15 августа по адресу улица Калинина, 3.

КВ
Лента новостей