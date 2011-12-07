Более 100 нуждающихся семей могут получить для своих учащихся детей школьную и спортивную формы

Более ста нуждающихся семей могут получить для своих учащихся детей школьную и спортивную формы в рамках «Школьной акции», проходящей на благотворительном складе «Хорошие руки» в Казани.

Сообщается, что претендовать на одежду могут и сами мамы школьников. Мероприятие проводится совместно с фондами «Второе дыхание» и «День добрых дел», а также магазином одежды популярного бренда.

Акция состоится 14 и 15 августа по адресу улица Калинина, 3.