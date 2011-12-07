До конца октября в Казани должны завершить работы по благоустройству 460 дворов

Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев рассказал о промежуточных результатах работы, реализуемой в рамках программы «Наш двор». Об этом пишет пресс-служба мэрии столицы РТ.

Во время «делового понедельника» Куляжев сообщил, что в этом году в столице республики планируют отремонтировать 460 дворов, где 102 объекта из них уже благоустроили. На эти цели, по его словам, выделили 2,7 млрд рублей. Сами работы должны быть завершены к октябрю.

Сейчас в казанских дворах проходит работа по асфальтированию проездов, ремонту и устройству тротуаров, наружного освещения, установке скамеек и урн, контейнерных площадок, детского оборудования и площадок с песчаным покрытием.

Как отметил мэр города Ильсур Метшин, благоустройство дворов становится не просто «транзитной зоной, когда ты идешь от дома до остановки или до работы, до школы пешком», а настоящим общественным пространством.