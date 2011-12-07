Фестиваль «Алтын каләм - Золотое перо» открылся в Татарстане

Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм — Золотое перо» проходит уже в 25-й раз. За эти годы многие его участники стали известными журналистами, работающими в газетах, на радио, телевидении, в информационных агентствах.

В этом году на участие в фестивале поступило более 200 заявок от юных журналистов от 10 до 20 лет из Татарстана, Приволжского федерального округа, Москвы. Из-за карантинных меры ребята из других регионов принимают участие в формате онлайн. Об этом рассказали первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и куратор XXV Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын каләм — Золотое перо» Алла Абросимова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Фестиваль проходит при поддержке Союза журналистов РТ и АО «Татмедиа».