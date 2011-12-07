Как отличить сайт-двойник при регистрации недвижимости?

Напомним, предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляется Росреестром и Федеральной кадастровой палатой. Получить информацию об объектах недвижимости в онлайн-режиме граждане могут на Публичной кадастровой карте Росреестра.

Оказание такой услуги иными лицами и организациями через сайты-двойники является незаконным, нарушает существующий порядок и влечет ряд иных негативных последствий, к которым, в частности, относятся создание предпосылок к мошенническим действиям в сфере оборота недвижимости, затруднение оперативно-розыскной деятельности и правоохранительной деятельности, несоблюдение правового режима оборота персональных данных и т. д.

«В Росреестр поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Есть случаи, когда люди могут вообще не получить услугу — мошенники берут предоплату и перестают отвечать. При этом стоимость таких услуг может отличаться от официально установленного размера платы за предоставление сведений ЕГРН в десятки раз. По предварительным оценкам, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 миллиарда рублей. При этом в соответствии с бюджетным законодательством средства от предоставления сведений ЕГРН являются доходами федерального бюджета», — сообщил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Помимо судебного способа противодействия деятельности сайтов-двойников Росреестром подготовлены изменения в законодательство Российской Федерации в части установления запрета на перепродажу сведений, содержащихся в ЕГРН, и запрета на создание сайтов, предлагающих такие услуги, а также административных санкций за совершение приведенных правонарушений.

Как определить сайт-двойник?

Доменное имя. Самый верный признак — обратить внимание на доменное имя сайта. Сайты-двойники размещают информацию о правомочии действовать от лица Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, копируют структуру их официальных сайтов, а также используют в своем адресе схожие официальному наименованию ведомств названия, добавляя к ним, например, приписку online.

Таким образом у граждан и организаций создается впечатление, что они оформляют запрос на получение государственной услуги на официальном сайте государственного органа власти, хотя это далеко не так.

Нельзя зарегистрироваться через ЕПГУ. Убедиться в подлинности сайта поможет наличие электронных сервисов. Так, сервис «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на Едином портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru), недоступен на сайтах-двойниках.

Реклама и прайс-лист. На сайтах-двойниках Росреестра Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты размещаются прайс-листы, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты, а также реклама.

Почему сайты-двойники опасны?

Нарушение закона о передаче персональных данных. Деятельность сайтов-двойников нарушает положения законодательства о регистрации недвижимости, в соответствии с которыми орган регистрации прав обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, права на который у него зарегистрированы. Все лица, запрашивающие информацию на таких сайтах, «уводятся» из правового поля, и собственники недвижимости не могут узнать, кто именно запрашивал сведения по их объектам.

Причем правообладателями «двойников» являются в основном физические лица, а страны их регистрации — США, территория Евросоюза, Украина. В таком случае пользователь предоставляет информацию в нарушение закона для систематизации, хранения, накопления и передачи персональных данных в юрисдикции других стран мира.

Стоимость и качество услуг. Компании-мошенники завышают цену получаемой услуги в десятки раз. Росреестр несет ответственность за предоставляемые сведения, а мошенники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию — жалобы на такие случаи уже есть.

При этом незаконное обогащение позволяет сайтам-двойникам широко использовать рекламные инструменты для размещения на первых строчках интернет-поисковиков.

Справка «КВ»

Об обращении к сайтам-двойникам и возможных финансовых потерях при получении недостоверных сведений в сфере недвижимости можно сообщать в директ на официальной странице Управления Росреестра по Республике Татарстан в инстаграме rosreestr_tatarstana (ww.instagram.com/rosreestr_tatarstana/) или по электронной почте press@rosreestr.org, желательно с указанием ссылки на сайты-двойники.