Молодым мамам рассказали о тонкостях оформления и использования маткапитала

Специалисты Управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани провели акцию, на которой казанцам в режиме онлайн рассказали о правилах оформления и использования средства материнского капитала.

Акция проходила в формате видеосвязи. На звонки отвечала заместитель начальника отдела социальных выплат Альфия Галимова. Во время видео-консультации молодые мамы узнали, кто и как может получить сертификат материнского капитала, на что могут быть использованы средства маткапитала, где можно получить справку об остатке маткапитала.