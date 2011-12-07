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Молодым мамам рассказали о тонкостях оформления и использования маткапитала

Акция проходила в формате видеосвязи.

Специалисты Управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани провели акцию, на которой казанцам в режиме онлайн рассказали о правилах оформления и использования средства материнского капитала.

Акция проходила в формате видеосвязи. На звонки отвечала заместитель начальника отдела социальных выплат Альфия Галимова. Во время видео-консультации молодые мамы узнали, кто и как может получить сертификат материнского капитала, на что могут быть использованы средства маткапитала, где можно получить справку об остатке маткапитала.

КВ
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