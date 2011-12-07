Может ли стоматолог фотографировать зубы пациента?

«Конечно, там фигурирует только моя челюсть, - рассуждает пациентка, - и все же мне бы не хотелось, чтобы без моего согласия ее где-то выставляли, тем более что врач не спрашивал моего согласия».

Правовую сторону вопроса пояснила юрист, директор юридической компании Наталья Веретенникова:

- Если стоматолог клиники делает непортретное изображение для рекламных целей, а фотоснимки до лечения, а также в процессе и после него, и только зубов и зоны улыбки - без возможности идентификации личности, это должно быть отражено в договоре оказания медицинских услуг. Либо в информированном согласии пациента должно содержаться положение о том, что клиент в целях оценки качества проводимого лечения дает свое согласие на фотопротоколирование процесса лечения зубов. Данные фотоматериалы будут храниться в медицинской карте пациента без дальнейшего использования и распространения.

Если же стоматологическая клиника делает портретные изображения пациентов для использования их в рекламных целях, простого информированного согласия на фотопротоколирование процесса лечения недостаточно. Отдельным соглашением на фотосъемку должно подтверждаться право клиники и согласие пациента использовать изображения для создания рекламных материалов и распространения в социальных сетях без дополнительного вознаграждения. Таким образом, без согласия со стороны пациента врач или клиника не могут использовать снимки в рекламных целях, даже те, на которых запечатлены только зубы.