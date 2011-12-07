Прокуратура РТ вступилась за незаконно уволенного педагога

В Татарстане прокуратура начала проверку по факту увольнения школьного учителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 24 с углубленным изучением отдельных предметов в Набережных Челнах.

По информации ведомства, учитель был уволен приказом директора 1 июня 2020 года в связи с прогулом. Однако согласно приказу минобрнауки РТ учебный процесс в IV четверти был организован в дистанционном формате до 30 мая 2020 года, поэтому факт отсутствия работника в здании школы не может быть причиной для увольнения.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что факт ненадлежащего исполнения обязанностей педагогом при дистанционном обучении не доказан.

Ко всему прочему, учителя не ознакомили с приказом под расписку, не выдали своевременно трудовую книжку и окончательный расчет.