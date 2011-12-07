Росреестр РТ: Все ошибки в определении кадастровой стоимости будут рассматриваться в пользу правообладателя объекта

10 августа вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки», предупредили в Росреестре РТ.

«Основное нововведение, которое устанавливает закон — все ошибки в определении кадастровой стоимости рассматриваются в пользу правообладателя объекта недвижимости. Например, если исправление ошибки в определение кадастровой стоимости привело к ее уменьшению, то новая стоимость применяется ретроспективно взамен оспоренной. Если стоимость увеличилась — она будет применяться только со следующего года», — пояснили в ведомстве.

Заявление об исправлении ошибок можно будет подать в течение пяти лет со дня внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости. Также новый закон устанавливает единую периодичность проведения кадастровой оценки — раз в четыре года. В городах федерального значения в случае принятия мэром соответствующего решения — раз в два года. Устанавливать кадастровую стоимость в размере рыночной по заявлению заинтересованных лиц будет государственное бюджетное учреждение.

Кроме того, теперь можно изменить результаты государственной кадастровой оценки до момента ее утверждения. Для этого нужно подать замечания к предварительным итогам кадастровой оценки в течение 45 дней с момента опубликования предварительных данных. Чиновников будут наказывать увольнением за ошибки при определении кадастровой стоимости.

Росреестр будет вести непрерывный надзор за проведением государственной кадастровой оценки.

«Новые правила начнут применяться: с 1 января 2022 года — в отношении земельных участков; с 1 января 2023 года — в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест», — уточняется в сообщении ведомства.