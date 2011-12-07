Спасаем натертые ноги

Что мы делаем неправильно в борьбе с этими проблемами и кто из врачей может помочь избавиться от них, «КВ» спросили у специалиста-подолога Зарины Гараевой.

- Действительно, не многие еще знакомы с таким специалистом, как подолог, - подтверждает специалист. - Чтобы было проще понять, скажу так: за эстетикой ногтей мы идем к мастеру педикюра, но если появились проблемы, то разумнее обратиться к подологу. Этот специалист занимается решением таких проблем, как разные виды деформации ногтей и стоп, вросшие и врастающие ногти, обработка мозолей, натоптышей, гиперкератоза, трещин на пятках. По словам Зарины, к подологу чаще обращаются по таким вопросам.

Стержневые мозоли

Речь идет о разновидности сухих мозолей. Так же, как и другие виды, они являются защитной реакцией кожи на механическое воздействие и появляются на местах повышенного давления на стопу. Такие мозоли имеют точку посередине и стержень, уходящий вглубь тканей, - он и вызывает болевые ощущения во время ходьбы из-за сдавливания нервных окончаний корня мозоли. Такие образования не удалить самостоятельно, нужно обратиться к специалисту. Перед удалением врач обработает мозоли аппаратом с помощью боров и фрез. При необходимости на стопу накладывается разгружающая повязка.

Вросшие ногти, или онихокриптоз

Эта проблема, доставляющая дискомфорт и боль, всегда требует скорейшего решения. Причинами врастания могут быть различные виды деформации ногтей, неправильное их срезание. Многие чувствуют неприятные ощущения и срезают угол ногтя, оставляя при этом шип, который впоследствии начинает врастать. Еще одна причина - постоянное ношение узкой и неудобной обуви.

Чтобы надолго распрощаться с неприятной ситуацией, нужно пересмотреть свои взгляды на выбор обуви. Зарина Гараева порекомендовала всегда покупать обувь во второй половине дня. В магазине вынуть стельку понравившейся модели обуви и встать на нее.

- При правильном выборе вы должны видеть стельку со всех сторон, а спереди и сзади должен остаться запас в полсантиметра, - поясняет подолог. - Потому что при ходьбе и беге нога увеличивается на один размер. Если в обуви нет запаса - начинаются проблемы. Другие отягощающие факторы: ношение некачественной обуви, что вызывает сильную потливость ног, большая нагрузка на ноги, грибок ногтей. А также ряд индивидуальных особенностей: плоскостопие, вальгусная деформация (когда большой палец выгнут так, что давит на остальные), деформация стопы, беременность - особенно третий триместр, избыточный вес и другие.

Обычно ногти врастают на большом пальце, но бывает, что это происходит и на других ногтях, причем как на ногах, так и на руках. Обычно специалист устанавливает корректирующую систему, которая выравнивает ногтевую пластину безоперационным методом. Все это абсолютно безболезненно.

Натоптыши

По сути, это ороговевшая кожа, которая образовалась вследствие постоянного трения или давления. Натоптыши состоят из равномерно утолщенных тканей. Обычно не болят, но могут вызывать дискомфорт. Самые частые причины их появления - деформация стопы, ношение неудобной обуви, избыточный вес. Самостоятельные попытки борьбы с неприятными «корками» приводят лишь к усугублению состояния. Чтобы полностью избавиться от натоптышей, нужно понять первопричину их появления. Рекомендуется регулярный профессиональный аппаратный педикюр и правильно подобранный домашний уход, а также обувь по размеру и ортопедические стельки.