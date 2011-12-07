Татарстанцев приглашают пройти «Путь Тукая»

Татарстанцев приглашают принять участие в пешей или велосипедной экскурсии, организованной в рамках поэтического фестиваля «Путь Тукая», сообщили в пресс-службе минкульта РТ.

Экскурсия по маршрутам жизни и творчества татарского поэта Габдуллы Тукая будет проводиться с 15 по 29 августа.

В маршрутную карту входят: поселок Дербышки, станцию Дачную, села Каймары, Старая Тура, Тимофеевка, Усады, Ташлы Ковали, Кошлауч, Учили, Новый Кырлай, Хотня, Починок Сосна.

В программу включены посещение музеев, поэтические вечера, мастер-классы и другие мероприятия.

Сбор желающих пройти «Путь Тукая» назначен на 15 августа. В 10.00 татарстанцев ждут в Казанском Литературном музее Тукая.

Организаторы просят учитывать погодные условия при выборе одежды.