Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцев приглашают пройти «Путь Тукая»

С 15 по 29 августа желающие могут присоединиться к велосипедной или пешей экскурсии по маршрутам, связанным с жизнью и творчеством Габдуллы Тукая.

Татарстанцев приглашают принять участие в пешей или велосипедной экскурсии, организованной в рамках поэтического фестиваля «Путь Тукая», сообщили в пресс-службе минкульта РТ.

Экскурсия по маршрутам жизни и творчества татарского поэта Габдуллы Тукая будет проводиться с 15 по 29 августа.

В маршрутную карту входят: поселок Дербышки, станцию Дачную, села Каймары, Старая Тура, Тимофеевка, Усады, Ташлы Ковали, Кошлауч, Учили, Новый Кырлай, Хотня, Починок Сосна. 

В программу включены посещение музеев, поэтические вечера, мастер-классы и другие мероприятия.

Сбор желающих пройти «Путь Тукая» назначен на 15 августа. В 10.00 татарстанцев ждут в Казанском Литературном музее Тукая.

Организаторы просят учитывать погодные условия при выборе одежды. 

КВ
Лента новостей