Татарстанцев приглашают пройти «Путь Тукая»

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Татарстанцев приглашают принять участие в пешей или велосипедной экскурсии, организованной в рамках поэтического фестиваля «Путь Тукая», сообщили в пресс-службе минкульта РТ.
Экскурсия по маршрутам жизни и творчества татарского поэта Габдуллы Тукая будет проводиться с 15 по 29 августа.
В маршрутную карту входят: поселок Дербышки, станцию Дачную, села Каймары, Старая Тура, Тимофеевка, Усады, Ташлы Ковали, Кошлауч, Учили, Новый Кырлай, Хотня, Починок Сосна.
В программу включены посещение музеев, поэтические вечера, мастер-классы и другие мероприятия.
Сбор желающих пройти «Путь Тукая» назначен на 15 августа. В 10.00 татарстанцев ждут в Казанском Литературном музее Тукая.
Организаторы просят учитывать погодные условия при выборе одежды.