В Казани пройдет мероприятие для детей-инвалидов «Сказка в каждом из нас»

В Новоиерусалимском подворье Казани пройдет мероприятие для детей-инвалидов «Сказка в каждом из нас», сообщают организаторы проекта.

«Профессиональные фотографы и операторы, сказочные костюмы, свет софитов и актеры создадут на площадке удивительную атмосферу. Сотрудники фонда и ведущие всякий раз поражаются силе духа людей с ограниченными возможностями, ставших героями сказки. Проект учит уважению и помогает людям, в том числе и здоровым, поверить в свои силы», — отмечает руководитель Региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда Титова.

Проект включает в себя серию театральных постановок с участием детей и взрослых с ограниченными возможностями и добровольных помощников, а также творческих конкурсов, фотовыставки и выставки игрушек ручной работы.

Мероприятие пройдет 11 августа в 13.00 по адресу: Оренбургский тракт, 48б.

Мероприятие проходит в рамках инклюзивного проекта «Сказка в каждом из нас, или Невидимые крылья в действии!», организаторами которого выступает благотворительный фонд «Подари миру любовь!».