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В КФУ готовятся к регистрации тест-системы на коронавирус

Тест-полоска на выявление коронавируса будет работать по принципу теста на беременность.

В КФУ готовятся к регистрации тест-системы на COVID-19. Об этом сообщил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор Альберт Ризванов, сообщает пресс-служба вуза.

Тест-система будет работать по принципу теста на беременность. На тест-полоску нужно будет нанести каплю крови, а через несколько минут проявится результат: одна полоска — в крови нет антител к коронавирусу, две полоски — в крови обнаружены антитела.

Кроме того, в вузе работают над созданием второго варианта вакцины против коронавируса, так как первый вариант на основе ДНК-технологий оказался малоэффективным, поделился профессор.

Финансирование разработок продолжает осуществлять АНО «Научно-исследовательский центр ДНК».

КВ
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