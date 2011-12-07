В память о бывших руководителях республики

Напомним, почти два года назад по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова была принята программа по приведению в порядок всех мест захоронения бывших руководителей ТАССР разных лет. География программы широка — от Карелии до Казахстана и Узбекистана. Некоторые захоронения находятся в Москве и Подмосковье.

Бурхан Хуснутдинович Мансуров в 1920 году был избран первым председателем Президиума ЦИК ТАССР.

Родился в 1889 году в Саратовской губернии. В 1906 году в Астрахани участвовал в выпуске подпольной революционной газеты «Уйгату» («Пробуждение»). В 1907 году учился в медресе «Марджания» в Казани, из которой был исключен за революционную деятельность. После Октябрьской революции возглавил отдел труда Центрального мусульманского комиссариата в Петрограде. В 1918–1920 годы — член ЦК Российской мусульманской коммунистической партии, редактор нескольких газет, заведующий издательским отделом Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Один из активных участников создания ТАССР. С 1921 года работал в Москве. Мансурову удалось избежать репрессий 1937 года, потому что к этому времени он отошел от политики и тяжело болел. В конце своей жизни 53-летний Мансуров работал на заготовке дров в Ведогущинском леспромхозе под Москвой, где и скончался в 1942 году.

Зиннат Ибетович Муратов стал первым из татар, назначенным на должность первого секретаря Татарского обкома ВКП (б). Занимал этот пост почти 13 лет — с 28 декабря 1944 года по 6 июня 1957 года.

Родился в 1905 году в Уфимской губернии. Окончил Ленинградский политехнический институт, работал заведующим кафедрой политэкономии Ленинградского института инженеров водного хозяйства. С 1933 года на партийной работе в политуправлении Наркомата путей сообщения СССР. В 1944 году был назначен на должность первого секретаря Татарского обкома КПСС. Далее работал в аппарате ЦК КПСС. С деятельностью Зинната Муратова связано начало развития нефтяной индустрии Татарстана, возникновение Альметьевска, Лениногорска и нескольких поселков, организация Казанского филиала Академии наук СССР и другие знаковые события. Скончался Зиннат Муратов 31 мая 1988 года, похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Фикрят Ахмеджанович Табеев был самым молодым первым секретарем обкома КПСС во всей стране, руководил Татарстаном 19 лет.

Родился в 1928 году в селе Азеево Рязанской губернии, окончил КГУ. С 1957 года на партийной работе. Возглавил республику, когда ему было всего 32 года. За 19 лет его руководства были построены Набережные Челны, Нижнекамск, КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», другие промышленные объекты. При нем стала развиваться не только промышленность, но и наука, образование. В декабре 1979 года Фикрят Табеев был назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Афганистане. В Кабуле проработал 7 «горячих» лет. Вернулся с семьей в СССР в 1986 году и с тех пор жил в Москве. Работал заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, заместителем председателя Комитета Верховного Совета СССР по международным делам. Скончался Фикрят Табеев 3 июня 2015 года. Ему было 87 лет. Похоронен на Даниловском кладбище в Москве.

Мидгат Абайдуллович Ягудин занимал пост председателя Президиума ЦИК ТАССР в 1932–1934 годы.

Родился 7 июля 1904 года в деревне Новый Елюзань Саратовской губернии. Окончил Центральную тюркскую военно-политическую школу в Казани. С 1927 по 1929 год был председателем Агрызского районного комитета профсоюзов. В 1929–1932 годы — нарком труда ТАССР. В 1932–1934 годы был избран на должность председателя Президиума ЦИК ТАССР. После перевыборов в 1935 году его отзывают в Москву. Там он заканчивает курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП (б) и историко-партийный институт Красной профессуры Маркса — Энгельса — Ленина. Далее на партийной работе в Москве, Якутии. В 1947 году переезжает в Ташкент. До выхода на пенсию преподавал в ташкентских вузах. Скончался Мидгат Ягудин в 1982 году в Ташкенте.

Подготовила

Ольга ИВАНЫЧЕВА (по материалам портала 100tatarstan.ru)