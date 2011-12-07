В РТ стартовал 2-й сезон народного онлайн-шоу и конкурса исполнителей «ТАТАРСТАР». Первый отборочный этап набрал более 300 000 просмотров.

Первый прямой эфир и первый отборочный этап состоялся в минувшие выходные, где его звёздным гостем и участником жюри стала народная артистка РТ Гузель Уразова. Также в его состав вошли продюсер Динар Нигматзянов, популярный актер и ведущий Руслан Сабиров и победитель 1-го сезона шоу «ТАТАРСТАР» Даниил Федоров. По итогам выпуска было отобрано 10 участников и только половина из них смогли дальше пройти в полуфинал.

Присоединиться к конкурсу может любой желающий, обладающий вокальными данными.